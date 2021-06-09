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В Бресте суд приговорил активистку к двум годам колонии за нападение на милиционеров и публичные оскорбления
09.06.2021 20:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Насилие в отношении правоохранителей, а также публичное оскорбление главы государства и милиционеров. В Бресте суд приговорил активистку Европейской Беларуси к двум годам колонии. Речь идет о Полине Шарендо-Панасюк. В конце прошлого года женщина разместила в телеграм-канале видеоролик, в котором она оскорбляла сотрудников внутренних дел. Когда милиционеры с санкцией прокурора пришли к ней с осмотром квартиры, женщина не сдержала эмоций и напала на провоохранителей.
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В Бресте суд приговорил активистку к двум годам колонии за нападение на милиционеров и публичные оскорбления
Насилие в отношении правоохранителей, а также публичное оскорбление главы государства и милиционеров. В Бресте суд приговорил активистку Европейской Беларуси к...
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