Юбилейный, 65-й, выпуск воспитанников Минского суворовского военного училища прошел сегодня

Источник материала: БT

Уже завтра у будущих абитуриентов - выпускные вечера. Школьные экзамены позади. А сегодня прошел юбилейный, 65-й, выпуск воспитанников Минского суворовского военного училища. В этом году выпускную роту покинули 70 парней.



Последнее построение в качестве суворовца, но для многих это начало в военной карьере. Большинство выпускников в дальнейшем планируют поступать на военные специальности и посвятить свою карьеру силовому блоку. Среди суворовцев в этом году 6 медалистов. На торжественной церемонии из рук высшего командования Вооруженных сил выпускники получили аттестаты об окончании. Для каждого из воспитанников суворовское училище - это школа жизни.



Андрей Горбатенко, начальник Минского суворовского военного училища:

Самое главное, что за 5 лет учебы суворовцы научились дружить. Они научились поддерживать друг друга, помогать друг другу, сопереживать друг другу. Это патриоты своей страны. Это люди, которые любят свою страну, свой народ, бережно относятся к атрибутам нашей государственности. Мы гордимся нашими выпускниками. Мы верим и знаем, что они нас не подведут.



За время своего существования Минское суворовское училище выпустило более 13 тысяч воспитанников. Более 60 из них стали генералами, свыше 150 - кандидатами наук, доцентами, профессорами. Сегодня будущие офицеры провожают свою юность по старой традиции училища, подбрасывая в воздух монеты.



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