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Юбилейный, 65-й, выпуск воспитанников Минского суворовского военного училища прошел сегодня
09.06.2021 20:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Уже завтра у будущих абитуриентов - выпускные вечера. Школьные экзамены позади. А сегодня прошел юбилейный, 65-й, выпуск воспитанников Минского суворовского военного училища. В этом году выпускную роту покинули 70 парней.
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Уже завтра у будущих абитуриентов - выпускные вечера. Школьные экзамены позади. А сегодня прошел юбилейный, 65-й, выпуск воспитанников Минского суворовского...
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