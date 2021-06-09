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В Гродненский аграрный университет можно поступить не сдавая ЦТ

09.06.2021 20:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

К вступительной кампании готовится Гродненский аграрный университет. Здесь встречают выпускников профильных классов со всей страны. Они уже второй год имеют преференции - поступать могут по собеседованию не сдавая ЦТ,  при условии среднего балла аттестата не ниже 8. Еще одна особенность - получить целевое направление абитуриентам станет проще. Теперь выпускнику школы  необязательно обращаться в хозяйство,  аграрии сами приедут на экзамены в вуз.

Ожидают в университете и наплыва иностранных студентов. Здесь учатся представители порядка 35 стран. В том числе из Африки, США и Монголии.


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К вступительной кампании готовится Гродненский аграрный университет. Здесь встречают выпускников профильных классов со всей страны. Они уже второй год имеют...
 
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