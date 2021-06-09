В Гродненский аграрный университет можно поступить не сдавая ЦТ

Источник материала: БT

К вступительной кампании готовится Гродненский аграрный университет. Здесь встречают выпускников профильных классов со всей страны. Они уже второй год имеют преференции - поступать могут по собеседованию не сдавая ЦТ, при условии среднего балла аттестата не ниже 8. Еще одна особенность - получить целевое направление абитуриентам станет проще. Теперь выпускнику школы необязательно обращаться в хозяйство, аграрии сами приедут на экзамены в вуз.



Ожидают в университете и наплыва иностранных студентов. Здесь учатся представители порядка 35 стран. В том числе из Африки, США и Монголии.





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