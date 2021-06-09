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Пляжи Минска готовы к отдыху минчан и купальному сезону
09.06.2021 20:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Набережные оборудованы беседками, раздевалками, а также информационными стендами, а водоемы - ограничившимися буями. Сотрудники ОСВОД инспектируют акватории, напоминают о необходимости соблюдения правил поведения на воде. Безопасность на водоемах - в репортаже Татьяны Божко. (видео)
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Набережные оборудованы беседками, раздевалками, а также информационными стендами, а водоемы - ограничившимися буями. Сотрудники ОСВОД инспектируют акватории,...
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