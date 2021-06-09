Вступительная кампания - 2021: ход, новшества и акценты этого года

Источник материала: БT

Первые летние дни для большинства ассоциируются с теплом и отдыхом, для кого-то это ответственный жизненный этап. Уже завтра по всей стране пройдут выпускные, а дальше молодые люди будут бороться за вакантные места в отечественных вузах. Образованию у нас уделяется особое внимание. Как, впрочем, и воспитанию - привить любовь к родной земле, тому месту, где родился и вырос - отдельная задача и сейчас. Она актуальна как никогда.



Беларусь на пороге вступительной кампании. Она должна пройти на высшем уровне. Сегодня об этом говорили на заседании профильной государственной комиссии. В этом году есть ряд новшеств. Так, до 15 июня продлены сроки выдачи абитуриентам пропусков для участия в ЦТ, на два дня продлен срок приема документов от абитуриентов в вузы на сельскохозяйственные специальности. Кроме того, цифровизированы многие процессы.



Что касается цифр, в этом году планируется принять в учреждения высшего образования около 55 тысяч человек. Половину из них - за счет бюджета. Увеличены контрольные цифры на медицинские, педагогические специальности, а также в сфере архитектуры и строительства.



Для получения среднего специального образования планируется зачислить в учреждения профессионального образования почти 40 тысяч человек



Прием документов в вузы на бюджетную форму обучения пройдет с 20 по 26 июля. Зачисление в основной набор состоится до 5 августа, на платное обучение - до 11 числа. Для поступающих на творческие специальности срок зачисления продлен до 6 августа. А вот зачисление в ссузы завершится 18 августа.







Подробнее о ходе вступительной кампании, новшествах и акцентах этого года наш корреспондент Антон Малюта. Второй год подряд вступительная кампания проходит с акцентом на COVID. А значит, в приоритете безопасность. ЦТ по самым популярным предметам - русский язык и математика - проведут в два дня. Во всех пунктах сдачи должна соблюдаться социальная дистанция. И, конечно, маски и антисептики. Все должно пройти безукоризненно, отметил сегодня вице-премьер Игорь Петришенко.







У абитуриентов сейчас насыщенный график. Но не менее горячая пора и в самих учебных заведениях. Активно готовится к вступительной кампании и Гродненский аграрный университет. Уже второй год подряд в вузе встретят выпускников профильных классов со всей страны. Традиционно им преференции при поступлении. А получить целевое направление в этот раз будет еще проще. Теперь абитуриенту необязательно обращаться в хозяйство - аграрии сами приедут на экзамены в университет.

Цифровизация вступительной кампании

Ставя цели для сферы образования на ближайшие пять лет, сразу скажу: мы не будем отказываться от принципиальных подходов в системе образования - государственной поддержки, целевого набора, бесплатности, справедливости и равного доступа к качественному образованию, гарантированного первого рабочего места. Не изменится классно-урочная система, которую мы сохранили. Ничего лучше в мире пока не придумали, это показали последние события. Просто, исходя тоже из последних событий, дополним это дистанционным обучением. Но система требует своего совершенствования.

Основной этап вступительной кампании завершится в середине августа





Национальную систему образования обсудят завтра на парламентских слушаниях

Как пройдет вступительная кампания в этом году - обсуждала сегодня профильная государственная комиссия. Акцент на цифровизацию. Использование электронных кабинетов расширят. Приемные комиссии организуют предварительную запись абитуриентов в режиме онлайн. Да, чтобы подать документы, придется приехать в университет, но такая предварительная работа поможет и сократить время для оформления, и уменьшит количество людей в помещениях. Зачислен студент или нет - также можно будет узнать в личном кабинете.Все, что касается образования, всегда на контроле на высшем уровне. Руководствуются простым принципом: систему не нужно ломать - нужно улучшать. Активнее внедрять новейшие технологии в учебный процесс. Серьезнее взяться за дистанционные форматы обучения. И в целом больше практики для учащихся, меньше бумажной волокиты для педагогов. Важно за тестами видеть будущего хорошего специалиста и человека.Белорусское образование котируется в мире, что подтверждается международными рейтингами. Например, сегодня стало известно, что БГУ поднялся на 22 пункта в мирового рейтинге университетов по версии профильной британской компании. Сейчас у нас лучший показатель за всю историю. Среди сильных сторон - умение реагировать на запросы рынка труда. Поэтому вузы и ссузы постоянно предлагают новые специальности, которые в дальнейшем будет иметь высокую востребованность. Принципиально новых для республики в этом году пять. К слову, для поступления равные условия будут для всех - за этим следит госконтроль.Это позволит абитуриентам в оставшиеся летние дни отдохнуть и набраться сил, чтобы приступить к обучению в первый день осени уже в новом статусе студента. Но сейчас главное - успешно сдать ЦТ. Для этого есть все условия.Национальная система образования станет основной темой и парламентских слушаний. Они пройдут завтра. Ожидается большой разговор о ее состоянии, законодательном регулировании и путях совершенствования.