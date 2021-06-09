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Вступительная кампания - 2021: ход, новшества и акценты этого года
09.06.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Первые летние дни для большинства ассоциируются с теплом и отдыхом, для кого-то это ответственный жизненный этап. Уже завтра по всей стране пройдут выпускные, а дальше молодые люди будут бороться за вакантные места в отечественных вузах. Образованию у нас уделяется особое внимание. Как, впрочем, и воспитанию - привить любовь к родной земле, тому месту, где родился и вырос - отдельная задача и сейчас. Она актуальна как никогда.
В Гродненский аграрный университет можно поступить не сдавая ЦТ
Цифровизация вступительной кампании
Как пройдет вступительная кампания в этом году - обсуждала сегодня профильная государственная комиссия. Акцент на цифровизацию. Использование электронных кабинетов расширят. Приемные комиссии организуют предварительную запись абитуриентов в режиме онлайн. Да, чтобы подать документы, придется приехать в университет, но такая предварительная работа поможет и сократить время для оформления, и уменьшит количество людей в помещениях. Зачислен студент или нет - также можно будет узнать в личном кабинете.
Все, что касается образования, всегда на контроле на высшем уровне. Руководствуются простым принципом: систему не нужно ломать - нужно улучшать. Активнее внедрять новейшие технологии в учебный процесс. Серьезнее взяться за дистанционные форматы обучения. И в целом больше практики для учащихся, меньше бумажной волокиты для педагогов. Важно за тестами видеть будущего хорошего специалиста и человека.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ставя цели для сферы образования на ближайшие пять лет, сразу скажу: мы не будем отказываться от принципиальных подходов в системе образования - государственной поддержки, целевого набора, бесплатности, справедливости и равного доступа к качественному образованию, гарантированного первого рабочего места. Не изменится классно-урочная система, которую мы сохранили. Ничего лучше в мире пока не придумали, это показали последние события. Просто, исходя тоже из последних событий, дополним это дистанционным обучением. Но система требует своего совершенствования.
Белорусское образование котируется в мире, что подтверждается международными рейтингами. Например, сегодня стало известно, что БГУ поднялся на 22 пункта в мирового рейтинге университетов по версии профильной британской компании. Сейчас у нас лучший показатель за всю историю. Среди сильных сторон - умение реагировать на запросы рынка труда. Поэтому вузы и ссузы постоянно предлагают новые специальности, которые в дальнейшем будет иметь высокую востребованность. Принципиально новых для республики в этом году пять. К слову, для поступления равные условия будут для всех - за этим следит госконтроль.
Основной этап вступительной кампании завершится в середине августа
Это позволит абитуриентам в оставшиеся летние дни отдохнуть и набраться сил, чтобы приступить к обучению в первый день осени уже в новом статусе студента. Но сейчас главное - успешно сдать ЦТ. Для этого есть все условия.
Национальную систему образования обсудят завтра на парламентских слушаниях
Национальная система образования станет основной темой и парламентских слушаний. Они пройдут завтра. Ожидается большой разговор о ее состоянии, законодательном регулировании и путях совершенствования.
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Первые летние дни для большинства ассоциируются с теплом и отдыхом, для кого-то это ответственный жизненный этап. Уже завтра по всей стране пройдут выпускные, а...
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