Равномерное развитие регионов Беларуси - приоритет на ближайшие пять лет

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Причем это касается не только областных центров, но и агрогородков. Создание комфортной инфраструктуры, благоустройство - требования Президента. И продиктовано временем. А главное - просьбами жителей поселков, которые за то, чтобы и у них на малой родине было не хуже, чем в городе. Тем более что такие усилия-инвестиции не напрасны.



В этом убедился Андрей Ястребов. За плечами учеба в педуниверситете в Могилеве. И вот уже второй год как молодой педагог сельской школы. Дефектолог Мария Пашкевич из местных, кадинских. Обожает работать с малышами. Считает, что сделала правильный выбор профессии. А еще вернуться и остаться здесь, на малой родине.



Инфраструктура, которая бы удержала жителей от переезда, - перспективный бизнес-план, который сработал



Маршрутное и автобусное сообщение с городом, до которого, кстати, меньше двух десятков километров. Новостройки. В этом очередном 40-квартирном доме уже обживаются новоселы. Сейчас в стадии строительства вторая очередь большого дома, где новоселье отпразднуют в итоге еще 29 многодетных семей. Вообще держать руку на пульсе проблем и просьб давно стало тактикой работы на селе. Ввод в строй новой котельной на местных видах топлива стал прорывом в обеспечении энергетической безопасности Кадино. Теперь тепло поступает в дома без потерь. Каждая гигакалория на счету. Не оценить такие усилия сельчане не могли. Как результат - все больше детворы на площадках и молодых мам.







Владимир Игнатов, начальник отдела архитектуры и строительства Могилевского райисполкома:

Мы сейчас начинаем строительство блокированной жилой застройки, где гражданин не только может жить в квартире, но и иметь небольшой участочек к этой квартире. Это по типу таунхауса.



А эта история словно сценарий для хорошего белорусско-французского фильма. В агрогородке Сухари новый житель. Парижанин в прошлом Дживад Гани женился на могилевчанке и переехал в белорусскую глубинку. Капитал вложил в дом. Занялся хозяйством. Куры, с которыми разговаривает только на французском. Свое озерцо. Уверен, что именно за деревней будущее.



Госпрограмма поддержки села рассчитана и на ближайшую пятилетку. Прирастают Сухари жителями. Идет строительство сразу двух домов, переезжают сюда горожане. Кстати, всем миром восстановили и криницу. Теперь это любимое место отдыха туристов. Словно окунуться в детство, где и вода слаще и душе спокойнее. Приезжают многие теперь и к этому святому источнику. Снова и снова. На малую родину.



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