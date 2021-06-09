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Активисты Гродненской областной организации "Белая Русь" посетили Дворец Независимости
09.06.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Дворец Независимости продолжает принимать гостей. Желающих попасть в архитектурный символ белорусской государственности все больше. Здесь успели побывать представители самых разных профессий и рода занятий: от учителей до многодетных родителей, патриоты и просто небезразличные люди, которые интересуются историей страны и хотят познакомиться с ее важнейшими объектами воочию.
Виртуальный тур по Дворцу Независимости доступен на PRESIDENT.GOV.BY
Представлен официальный интернет-портал Президента Беларуси
Виртуальная экскурсия по Дворцу Независимости доступна онлайн - посетить грандиозный символ белорусской государственности можно на сайте Президента. Но все увидеть своими глазами на месте еще ценнее. Не обошлось и без традиционного фото - запечатлеть себя в исторических интерьерах стремились все.
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Дворец Независимости продолжает принимать гостей. Желающих попасть в архитектурный символ белорусской государственности все больше. Здесь успели побывать...
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