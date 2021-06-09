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Активисты Гродненской областной организации "Белая Русь" посетили Дворец Независимости

09.06.2021 22:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Дворец Независимости продолжает принимать гостей. Желающих попасть в архитектурный символ белорусской государственности все больше. Здесь успели побывать представители самых разных профессий и рода занятий: от учителей до многодетных родителей,  патриоты и просто небезразличные люди, которые интересуются историей страны и хотят познакомиться с ее важнейшими объектами воочию.

Активисты Гродненской областной организации "Белая Русь" посетили Дворец Независимости


Сегодня в официальных и торжественных залах гостеприимного дворца побывали активисты Гродненской областной организации "Белая Русь". Более 40 человек прошлись маршрутами первого значения. Начали с Зала торжественных церемоний. Здесь традиционно встречают самых почетных гостей - дают балы, чествуют олимпийцев и отличников учебы. А в сентябре прошлого года прошла инаугурация Президента. Затем делегация продвинулась вглубь событий исторического значения - сотни помещений, гостиные с картинки - антураж важнейших политических событий. 

Активисты Гродненской областной организации "Белая Русь" посетили Дворец Независимости


Детально рассматривали и аутентичное оформление с национальным колоритом: изысканные барельефы, вазы, люстры. 90 % убранства - дело рук белорусских мастеров. Единомышленники, те, кто словом и делом отстаивает независимость Беларуси, охотно делились с репортерами самым сокровенным - хотелось бы поддерживать и дальше мир и единство в стране.


Виртуальный тур по Дворцу Независимости доступен на PRESIDENT.GOV.BY

Представлен официальный интернет-портал Президента Беларуси


Виртуальная экскурсия по Дворцу Независимости доступна онлайн - посетить грандиозный символ белорусской государственности можно на сайте Президента. Но все увидеть своими глазами на месте еще ценнее. Не обошлось и без традиционного фото - запечатлеть себя в исторических интерьерах стремились все.

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Дворец Независимости продолжает принимать гостей. Желающих попасть в архитектурный символ белорусской государственности все больше. Здесь успели побывать...
 
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