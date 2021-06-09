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С. Михеев: У Литвы нет никаких возможностей поставить Россию и Беларусь на колени

09.06.2021 22:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Настоящей информационной бомбой стал вчерашний звонок российских пранкеров Вована и Лексуса Председателю комитета Сейма Литвы по иностранным делам Жигимантасу Павиленису. Разговор вышел очень показательным - литовский парламентарий откровенно говорит о заокеанских силах, без стеснений называет фамилии людей, например, сенаторов Боба Менендеса и Ричарда Дурбина, заинтересованных в экспорте американской демократии, кроме того, заявляет о претензиях Вильнюса едва ли не на мировое господство.

С. Михеев: У Литвы нет никаких возможностей поставить Россию и Беларусь на колени

Российские пранкеры разыграли литовского депутата


Реакция коллег Павилениса на его признание не заставила себя ждать. На пранк отреагировал представитель партии "Союза крестьян и зеленых Литвы" Робертас Шарницкас. Он заявил, что Павиленис - первый председатель парламентского Комитета по иностранным делам, который всего за полгода стал предметом насмешек. Шарницкас призвал правящих сделать что-нибудь, потому что Литва краснеет от стыда.


Г. Грабаускас: Павиленис - марионеточный политик


Гедрюс Грабаускас, журналист, председатель социалистического народного фронта (Литва):
Жигимантас Павиленис -  это марионеточный политик, явно действует по указке разных влиятельных кругов США. Конечно, он высказал то, что он знает довольно открыто. Тут есть два вывода: Литва сейчас стала форпостом натовских операций и спецслужб, которые готовят этих мятежников. Он открыто говорит, что сможет свести с разными группами, шайками. У него есть этот опыт, связи близкие с людьми, которые финансируют такие майданы, и в Беларуси они это продвигали. Хорошо, что это не удалось.
С. Михеев: У Литвы нет никаких возможностей поставить Россию и Беларусь на колени

Экспертное сообщество продолжает активно обсуждать сенсационные признания и за пределами Литвы. По мнению российского политолога Сергея Михеева, действия Литвы не что иное, как замашки "политического карлика" на мировое господство.

Сергей Михеев, политолог (Россия):
Литва вместе с Польшей и Украиной претендуют на роль главной площадки для дестабилизации ситуации в Беларуси и Литовские политики понимают, что это их шанс, что, если у них получится с Беларусью, то им поручат более ответственную работу по России. То,  что наговорил этот политик, полезно с точки зрения раскрыть глаза на ситуацию. И в Беларуси, и в России много таких людей, которые считают, что по ту сторону границы очень добрые люди, они нам зла не желают. В реальности Литва и литовские спецслужбы активно работают на подрыв ситуации в Беларуси и России, по принципу:  чем хуже, тем лучше. У Литвы, которая находится в тяжелом экономическом положении, из которого 30% населения уехали за пределы на ПМЖ, просто работы никакой нет, никаких возможностей поставить на колени не то что Россию, но я думаю, что и Беларусь.
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Настоящей информационной бомбой стал вчерашний звонок российских пранкеров Вована и Лексуса Председателю комитета Сейма Литвы по иностранным делам Жигимантасу...
 
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