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Е. Шевченко: Не будет Лукашенко - не будет Беларуси

09.06.2021 22:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Честность и открытость в политике - большая редкость. И именно эти качества выделяют белорусского лидера на политической арене - считает депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко.

Политик поделился своим видением инфошума вокруг посадки самолета  Ryanair и двойными стандартами в отношении Беларуси. А также эксклюзивно для "Беларусь 1" рассказал, что в кулуарах говорят украинские журналисты о беглой оппозиции. 


Интервью Е. Шевченко - в "Главном эфире"


О том, как страны Прибалтики специально подстрекают к санкциям для собственной выгоды. Чьи, на самом деле, интересы украинцы оплачивают из своего кармана. Об информационной пропаганде, дискредитирующей Беларусь в глазах украинцев и не только - смотрите в расширенной версии беседы в это воскресенье в "Главном эфире".

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Честность и открытость в политике - большая редкость. И именно эти качества выделяют белорусского лидера на политической арене - считает депутат Верховной рады...
 
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