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Е. Шевченко: Не будет Лукашенко - не будет Беларуси
09.06.2021 22:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Честность и открытость в политике - большая редкость. И именно эти качества выделяют белорусского лидера на политической арене - считает депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко.
Интервью Е. Шевченко - в "Главном эфире"
О том, как страны Прибалтики специально подстрекают к санкциям для собственной выгоды. Чьи, на самом деле, интересы украинцы оплачивают из своего кармана. Об информационной пропаганде, дискредитирующей Беларусь в глазах украинцев и не только - смотрите в расширенной версии беседы в это воскресенье в
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Честность и открытость в политике - большая редкость. И именно эти качества выделяют белорусского лидера на политической арене - считает депутат Верховной рады...
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