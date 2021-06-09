Е. Шевченко: Не будет Лукашенко - не будет Беларуси

Источник материала: БT

Честность и открытость в политике - большая редкость. И именно эти качества выделяют белорусского лидера на политической арене - считает депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко.



Политик поделился своим видением инфошума вокруг посадки самолета Ryanair и двойными стандартами в отношении Беларуси. А также эксклюзивно для "Беларусь 1" рассказал, что в кулуарах говорят украинские журналисты о беглой оппозиции.







Интервью Е. Шевченко - в "Главном эфире"

О том, как страны Прибалтики специально подстрекают к санкциям для собственной выгоды. Чьи, на самом деле, интересы украинцы оплачивают из своего кармана. Об информационной пропаганде, дискредитирующей Беларусь в глазах украинцев и не только - смотрите в расширенной версии беседы в это воскресенье в