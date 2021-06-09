|
Электросамокаты запретят использовать в центре Санкт-Петербурга
10.06.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 июн – Sputnik. Крупные кикшеринговые компании и комитет по транспорту Санкт-Петербурга пришли к соглашению о запрете использования электросамокатов в историческом центре, а также об ограничении их скорости до 10 км/ч на оживленных туристических улицах.
По информации комитета, запрет на движение электросамокатов касается Невского и Адмиралтейского проспектов, Дворцовой и Сенатской площадей, Большой Конюшенной улицы, Малой и Большой Морских улиц, Английской и Дворцовой набережных.
Власти Санкт-Петербурга информируют, что на улицах, где много туристов, в частности в районе Невского проспекта, и вблизи главных достопримечательностей города скорость электросамокатов не должна превышать 10 км/ч, а на пешеходных переходах едущим на них гражданам надо спешиваться.
Ранее ряд сервисов аренды электросамокатов приостановил работу в Санкт-Петербурге на неопределенный срок после прошедших в офисах обысков, вызванных после случаев наездов их клиентов на пешеходов, в том числе в центре города. В отношении сервиса Whoosh СК РФ было возбуждено дело по ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скорость электросамокатов будет ограничена вблизи достопримечательностей города – не более 10 км/ч.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)