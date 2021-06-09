Электросамокаты запретят использовать в центре Санкт-Петербурга

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 июн – Sputnik. Крупные кикшеринговые компании и комитет по транспорту Санкт-Петербурга пришли к соглашению о запрете использования электросамокатов в историческом центре, а также об ограничении их скорости до 10 км/ч на оживленных туристических улицах.

По информации комитета, запрет на движение электросамокатов касается Невского и Адмиралтейского проспектов, Дворцовой и Сенатской площадей, Большой Конюшенной улицы, Малой и Большой Морских улиц, Английской и Дворцовой набережных.

Власти Санкт-Петербурга информируют, что на улицах, где много туристов, в частности в районе Невского проспекта, и вблизи главных достопримечательностей города скорость электросамокатов не должна превышать 10 км/ч, а на пешеходных переходах едущим на них гражданам надо спешиваться.

Ранее ряд сервисов аренды электросамокатов приостановил работу в Санкт-Петербурге на неопределенный срок после прошедших в офисах обысков, вызванных после случаев наездов их клиентов на пешеходов, в том числе в центре города. В отношении сервиса Whoosh СК РФ было возбуждено дело по ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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