Эксперты рынка прогнозируют рост спроса на внутренний туризм

Источник материала: БT

Несмотря на авиаблокаду, туристический сезон - 2021 для белорусов состоится. В этом убеждает анализ рынка. В доступе Турция и Египет. Даже с учетом того, что стоимость путевки выросла. Главным образом из-за увеличения дистанции до конечных пунктов - облет Украины, понятно, сказался на затратах авиаперевозчика.

А вот отельеры Болгарии, Албании и Черногории потеряют часть доходов - белорусы туда не поедут. И даже если принять во внимание, что формально Черногория открыта (опять же в облет, а это 10 часов в воздухе вместо привычных двух), перспектива отдыха в Будве кажется маловероятной. Авиаотрасль - это не только пассажирские, но еще и грузовые перевозки. Они также сейчас испытывают объективные сложности. Обо всем по порядку - мой коллега Антон Малюта.

В туристической отрасли все не радужно уже второй год, а точнее, сезон подряд. Только начали восстанавливаться после пандемии - и вот авиаблокада. Туристы сдали билеты, а после просто решили поменять направления. В топе - Турция и Египет. Спрос растет, за ним и цены, а значит и доход местных отельеров. А вот европейские направления - Болгария, Черногория и Албания - готовятся подсчитывать убытки.

Авиаотрасль - это не только пассажирские, но еще и грузовые перевозки. Как ни странно, спрос на услуги профильной компании вырос в пандемию. Медицинские грузы доставляли в Европу, Азию, Африку и Южную Америку. Плюс сотрудничество с гуманитарными миссиями ООН. Такая солидная репутация на рынке - как преимущество перед конкурентами. Но и оно теперь под вопросом.

Итак, самые большие потери у авиаперевозчиков. После прошлого ковидного года многие до сих пор в убытках. Для тех, кто заявил о нежелании летать в нашем небе, отказ от белорусского маршрута будет стоить от полутора до 10 тысяч долларов за каждый обходной рейс - за это заплатят пассажиры. Конечно, и нам, белорусским туристам, облет той же Украины будет стоить денег: Турция - плюс 40 евро за билет, Египет - 45 долларов. Но ситуация на рынке уже показала - это не помеха для того, чтобы сезон состоялся.

Несмотря на то, что Турция и Египет доступны, компании советуют все же обратить внимание на внутренний рынок. Наши усадьбы и санатории восстанавливаются после пандемии и ждут своих посетителей. А многие из них успели стать целыми туристическими комплексами и предлагают услуги, которые по соотношению "цена-качество" порадуют любого путешественника.





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