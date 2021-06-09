ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Эксперты рынка прогнозируют рост спроса на внутренний туризм

10.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Несмотря на авиаблокаду, туристический сезон - 2021 для белорусов состоится. В этом убеждает анализ рынка. В доступе Турция и Египет. Даже с учетом того, что стоимость путевки выросла. Главным образом из-за увеличения дистанции до конечных пунктов - облет Украины, понятно, сказался на затратах авиаперевозчика.

А вот отельеры Болгарии, Албании и Черногории потеряют часть доходов - белорусы туда не поедут. И даже если принять во внимание, что формально Черногория открыта (опять же в облет, а это 10 часов в воздухе вместо привычных двух), перспектива отдыха в Будве кажется маловероятной. Авиаотрасль - это не только пассажирские, но еще и грузовые перевозки. Они также сейчас испытывают объективные сложности. Обо всем по порядку - мой коллега Антон Малюта.

В туристической отрасли все не радужно уже второй год, а точнее, сезон подряд. Только начали восстанавливаться после пандемии - и вот авиаблокада. Туристы сдали билеты, а после просто решили поменять направления. В топе - Турция и Египет. Спрос растет, за ним и цены, а значит и доход местных отельеров. А вот европейские направления - Болгария, Черногория и Албания - готовятся подсчитывать убытки.

Авиаотрасль - это не только пассажирские, но еще и грузовые перевозки. Как ни странно, спрос на услуги профильной компании вырос в пандемию. Медицинские грузы доставляли в Европу, Азию, Африку и Южную Америку. Плюс сотрудничество с гуманитарными миссиями ООН. Такая солидная репутация на рынке - как преимущество перед конкурентами. Но и оно теперь под вопросом.

Итак, самые большие потери у авиаперевозчиков. После прошлого ковидного года многие до сих пор в убытках. Для тех, кто заявил о нежелании летать в нашем небе, отказ от белорусского маршрута будет стоить от полутора до 10 тысяч долларов за каждый обходной рейс - за это заплатят пассажиры. Конечно, и нам, белорусским туристам, облет той же Украины будет стоить денег: Турция - плюс 40 евро за билет, Египет - 45 долларов. Но ситуация на рынке уже показала - это не помеха для того, чтобы сезон состоялся.

Несмотря на то, что Турция и Египет доступны, компании советуют все же обратить внимание на внутренний рынок. Наши усадьбы и санатории восстанавливаются после пандемии и ждут своих посетителей. А многие из них успели стать целыми туристическими комплексами и предлагают услуги, которые по соотношению "цена-качество" порадуют любого путешественника.


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на авиаблокаду, туристический сезон - 2021 для белорусов состоится. В этом убеждает анализ рынка. В доступе Турция и Египет. Даже с учетом того, что стоимость...
 
Новости дня
Новости общества
 
Вступительная кампания - 2021: ход, новшества и акценты этого года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by