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Токио призывает японские авиакомпании избегать полетов над Беларусью

10.06.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 июн – Sputnik. Правительство Японии направит официальные рекомендации национальным авиакомпаниям избегать полетов в воздушном пространстве Беларуси, сказал на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

Международные авиакомпании стали отказываться от полетов над территорией Беларуси после того, как 23 мая в белорусской столице произошел инцидент с посадкой самолета компании Ryanair.

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Власти Беларуси заявили, что были вынуждены это сделать, потому что получили по почте письмо с угрозой взорвать самолет. В результате с рейса были сняты и задержаны белорусский гражданин Роман Протасевич и гражданка России Софья Сапего. После этого последовала международная реакция. Европейские власти рекомендовали своим компаниям не летать над Беларусью и закрыли собственное воздушное пространство для "Белавии".

Решительность Токио

"Поскольку риск повторения подобной ситуации не может быть исключен, мы рекомендуем национальным авиакомпаниям избегать во время полетов воздушного пространства Беларуси", - заявил официальный представитель японского правительства.

При этом он отметил, что японские власти приняли решение закрыть собственное воздушное пространство для белорусского национального авиаперевозчика и не принимать рейсы, в том числе, чартерные "даже если поступит соответствующая просьба".

Кацунобу Като особо отметил, что официальный Токио решительно осуждает "принудительную посадку гражданского лайнера и арест находившегося на его борту пассажира, требует его немедленного освобождения".

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Теги: Минск
 
 
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Международные авиакомпании начали избегать полетов в воздушном пространстве республики после посадки в столичном аэропорте самолета компании Ryanair.
 
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