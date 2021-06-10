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Токио призывает японские авиакомпании избегать полетов над Беларусью
10.06.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июн – Sputnik. Правительство Японии направит официальные рекомендации национальным авиакомпаниям избегать полетов в воздушном пространстве Беларуси, сказал на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.
Международные авиакомпании стали
Власти Беларуси заявили, что были вынуждены это сделать, потому что получили по почте письмо с угрозой взорвать самолет. В результате с рейса были сняты и задержаны белорусский гражданин Роман Протасевич и гражданка России Софья Сапего. После этого последовала международная реакция. Европейские власти рекомендовали своим компаниям не летать над Беларусью и закрыли собственное воздушное пространство для "Белавии".
Решительность Токио
"Поскольку риск повторения подобной ситуации не может быть исключен, мы рекомендуем национальным авиакомпаниям избегать во время полетов воздушного пространства Беларуси", - заявил официальный представитель японского правительства.
При этом он отметил, что японские власти приняли решение закрыть собственное воздушное пространство для белорусского национального авиаперевозчика и не принимать рейсы, в том числе, чартерные "даже если поступит соответствующая просьба".
Кацунобу Като особо отметил, что официальный Токио решительно осуждает "принудительную посадку гражданского лайнера и арест находившегося на его борту пассажира, требует его немедленного освобождения".
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Международные авиакомпании начали избегать полетов в воздушном пространстве республики после посадки в столичном аэропорте самолета компании Ryanair.
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