Денис Дудинский и его супруга Катерина Раецкая покинули Беларусь

Известный ведущий и шоумен Денис Дудинский и его жена Катерина Раецкая уехали из Беларуси, вероятно, в Украину. Об этом Раецкая написала в своем Instagram.

«Странный год всё ещё удивляет: 7 июня 2021 года я могла бы ехать на кладбище к отцу, который умер ровно(!) год назад, но вместо этого я складываю всю свою жизнь в единственный чемодан и срочно уезжаю из дому», - говорит Катерина.

Она отмечает, что отъезд происходил в спешке, поскольку она не взяла с собой телефон, ноутбук, приложение с медвыписками, рабочие документы, банковские карты, расчетные счета и наряды, «которые создавались для когда-то важных событий», не успела выполнить обязательства перед партнерами и написать прощальную записку.

По словам Раевской, у них не было плана покидать родную стану, решение было принято за полдня. Девушка всю жизнь думала, что останется жить Беларуси, «чтобы свои силы и таланты вкладывать в нее».

«Последние месяцы, проведённые дома, стали концентратом взрослой жизни: семейные потрясения, бесконечные попытки осознать что происходит со всеми нами,привычка засыпать и просыпаться с новостями Беларуси каждый день», - делится Катерина Раевская.

Напомним, в августе 2020 года Денис Дудинский осуждал насилие со стороны силовиков и участвовал в акциях протеста. 2 сентября Дудинский и Дмитрий Кохно были задержаны . На следующий день их осудили на 10 суток административного ареста. Однако вышли на два дня позже окончания срока - 12 сентября.

В октябре Дениса Дудинского судили по ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), причем он узнал о суде от знакомых, находясь вдалеке от Минска, и не смог приехать на судебное заседание.

Позднее Дудинского оштрафовали за исполнение песни рядом со зданием госТВ БТ.

2 июня 2021 года в квартиру к Денису Дудинскому и его жене пришли силовики в гражданской одежде. Оказалось, что это были представители КГК, органы финансовых расследований проводили проверочные мероприятия «по вопросам налогообложения».