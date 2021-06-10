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Денис Дудинский и его супруга Катерина Раецкая покинули Беларусь
10.06.2021 09:27 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Известный ведущий и шоумен Денис Дудинский и его жена Катерина Раецкая уехали из Беларуси, вероятно, в Украину. Об этом Раецкая
«Странный год всё ещё удивляет: 7 июня 2021 года я могла бы ехать на кладбище к отцу, который умер ровно(!) год назад, но вместо этого я складываю всю свою жизнь в единственный чемодан и срочно уезжаю из дому», - говорит Катерина.
Она отмечает, что отъезд происходил в спешке, поскольку она не взяла с собой телефон, ноутбук, приложение с медвыписками, рабочие документы, банковские карты, расчетные счета и наряды, «которые создавались для когда-то важных событий», не успела выполнить обязательства перед партнерами и написать прощальную записку.
По словам Раевской, у них не было плана покидать родную стану, решение было принято за полдня. Девушка всю жизнь думала, что останется жить Беларуси, «чтобы свои силы и таланты вкладывать в нее».
«Последние месяцы, проведённые дома, стали концентратом взрослой жизни: семейные потрясения, бесконечные попытки осознать что происходит со всеми нами,привычка засыпать и просыпаться с новостями Беларуси каждый день», - делится Катерина Раевская.
Напомним, в августе 2020 года Денис Дудинский осуждал насилие со стороны силовиков и участвовал в акциях протеста. 2 сентября Дудинский и Дмитрий Кохно
В октябре Дениса Дудинского
Позднее Дудинского оштрафовали за исполнение песни рядом со зданием госТВ БТ.
2 июня 2021 года в квартиру к Денису Дудинскому и его жене пришли силовики в гражданской одежде. Оказалось, что это были представители КГК, органы финансовых расследований проводили проверочные мероприятия «по вопросам налогообложения».
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Известный ведущий и шоумен Денис Дудинский и его жена Катерина Раецкая уехали из Беларуси, вероятно, в Украину. Об этом Раецкая написала в своем Instagram.
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