Мэру Риги подарили бело-красно-белый «паспорт»

Мэру Риги Мартиньшу Стакису белорусская диаспора в Литве вручила бело-красно-белый «паспорт» и картину с бчб-флагами в литовской столице. Об этом Стакис написал в своем Instagram.



Сувенирный паспорт окрашен в бело-красно-белый цвет, на обложке расположен герб Погоня, а внутри вклеено фото Мартиньша Стакиса.





«Сегодня я стал почетным гражданином свободной Беларуси! Спасибо за неожиданный и замечательный подарок – паспорт, а также картину с бело-красно-белыми флагами в Риге. Спасибо друзья!», - заявил мэр Риги.

Напомним, ранее Мартиньш Стакис заменил красно-зеленый белорусский госфлаг на бело-красно-белый с «Погоней». Произошло это в центре столицы Латвии, где были установлены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, который проходил в Риге (в нем участвовала и белорусская сборная).

В Национальном собрании Беларуси осудили действия Стакиса и заявили, что в скором времени белорусская сторона ответит, поскольку «такие вещи прощать нельзя».

На замену флага отреагировали и в Международной федерации хоккея (IIHF), глава которой Рене Фазель возмутился .

«Это неприемлемо для нас. На арене мы не будем менять флаги. И мы попросим убрать флаги чемпионата мира и IIHF с тех позиций, где в Риге поменяли флаги», - заявил тогда Фазель.

В ответ на заявление Фазеля Стакис распорядился снять флаг IIHF.

«Каждый должен выбрать сторону — жаждущий свободы народ или кровавый диктатор. По просьбе господина Фезеля снимем флаги IIHF», - написал в своем Twitter мэр.