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Мэру Риги подарили бело-красно-белый «паспорт»
10.06.2021 10:03 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Мэру Риги Мартиньшу Стакису белорусская диаспора в Литве вручила бело-красно-белый «паспорт» и картину с бчб-флагами в литовской столице. Об этом Стакис
«Сегодня я стал почетным гражданином свободной Беларуси! Спасибо за неожиданный и замечательный подарок – паспорт, а также картину с бело-красно-белыми флагами в Риге. Спасибо друзья!», - заявил мэр Риги.
Напомним, ранее Мартиньш Стакис
В Национальном собрании Беларуси
На замену флага отреагировали и в Международной федерации хоккея (IIHF), глава которой Рене Фазель
«Это неприемлемо для нас. На арене мы не будем менять флаги. И мы попросим убрать флаги чемпионата мира и IIHF с тех позиций, где в Риге поменяли флаги», - заявил тогда Фазель.
В ответ на заявление Фазеля Стакис распорядился снять флаг IIHF.
«Каждый должен выбрать сторону — жаждущий свободы народ или кровавый диктатор. По просьбе господина Фезеля снимем флаги IIHF», -
В результате белорусская сторона
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Мэру Риги Мартиньшу Стакису белорусская диаспора в Литве вручила бело-красно-белый «паспорт» и картину с бчб-флагами в литовской столице.
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