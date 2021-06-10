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Мэру Риги подарили бело-красно-белый «паспорт»

10.06.2021 10:03 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Мэру Риги Мартиньшу Стакису белорусская диаспора в Литве вручила бело-красно-белый «паспорт» и картину с бчб-флагами в литовской столице. Об этом Стакис написал в своем Instagram.


Сувенирный паспорт окрашен в бело-красно-белый цвет, на обложке расположен герб Погоня, а внутри вклеено фото Мартиньша Стакиса.


«Сегодня я стал почетным гражданином свободной Беларуси! Спасибо за неожиданный и замечательный подарок – паспорт, а также картину с бело-красно-белыми флагами в Риге. Спасибо друзья!», - заявил мэр Риги.

Напомним, ранее Мартиньш Стакис заменил красно-зеленый белорусский госфлаг на бело-красно-белый с «Погоней».  Произошло это в центре столицы Латвии, где были установлены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, который проходил в Риге (в нем участвовала и белорусская сборная).

В Национальном собрании Беларуси осудили действия Стакиса и заявили, что в скором времени белорусская сторона ответит, поскольку «такие вещи прощать нельзя».

На замену флага отреагировали и в Международной федерации хоккея (IIHF), глава которой Рене Фазель возмутился.

«Это неприемлемо для нас. На арене мы не будем менять флаги. И мы попросим убрать флаги чемпионата мира и IIHF с тех позиций, где в Риге поменяли флаги», - заявил тогда Фазель.

В ответ на заявление Фазеля Стакис распорядился снять флаг IIHF.

«Каждый должен выбрать сторону — жаждущий свободы народ или кровавый диктатор. По просьбе господина Фезеля снимем флаги IIHF», - написал в своем Twitter мэр.

В результате белорусская сторона возбудила уголовное дело против Мартиньша Стакиса и Министра иностранных дел Латвы Эдгарда Ринкевича по статье 130 УК об умышленных действиях, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности.

 
 
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Мэру Риги Мартиньшу Стакису белорусская диаспора в Литве вручила бело-красно-белый «паспорт» и картину с бчб-флагами в литовской столице.
 
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