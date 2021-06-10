Источник материала: БT

Гандбольному клубу СКА 45 лет, по этому случаю Белтелерадиокомпания готовит к эфиру большой документальный фильм "Звезда по имени СКА". В 80-е команда легендарного Спартака Мироновича гремела на весь мир - трижды обладатель Кубка чемпионов, Суперкубка, шесткратные чемпионы Советского Союза. За эксклюзивным интервью автор фильма Анна Эйсмонт отправилась в город Пермь, к легенде того самого СКА, двукратному олимпийскому чемпиону Александру Тучкину.

Также съемочная группа АТН побывала в гостях, на даче у легендарного тренера Спартака Петровича Мироновича, вспомнили лучшие матчи вместе с Каршакевичем, Барбашинским, Шевцовым, Галкиным. И, конечно, поговорили о нынешнем СКА. Фильм "Звезда по имени СКА" выйдет в эфир сегодня после "Панорамы" на "Беларусь 1" .





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