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Е. Шевченко: Честность и открытость в политике - большая редкость
10.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Честность и открытость в политике - большая редкость. И именно эти качества выделяют белорусского лидера на политической арене - считает депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко. Политик поделился своим видением двойных стандартов в отношении Беларуси (видео).
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Честность и открытость в политике - большая редкость. И именно эти качества выделяют белорусского лидера на политической арене - считает депутат Верховной рады...
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