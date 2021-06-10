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В Беларуси подведены итоги конкурса на лучший символ Года народного единства

10.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Победила работа "Мы" Виталия Ортюха - этот дизайнер был и автором талисмана проходившего в Минске чемпионата мира по хоккею 2014 года. Логотип выполнен с использованием элементов белорусского орнамента и оттенка василька - одного из символов нашей страны. 

Слоган работы: "Каждый из нас - часть единого целого, одного большого "МЫ" - белорусского народа". Всего на конкурс подано 104 заявки, представлены 174 работы и авторские концепции. Каждая из них оригинальна и интересна. 

Напомним, в Беларуси учрежден и новый государственный праздник - День народного единства. Отмечаться он будет 17 сентября. Установление Дня народного единства  подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белоруской нации и государственности. 


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Теги: Минск
 
 
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Победила работа "Мы" Виталия Ортюха - этот дизайнер был и автором талисмана проходившего в Минске чемпионата мира по хоккею 2014 года. Логотип выполнен с...
 
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