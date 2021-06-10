Прием документов в вузы на бюджетную форму обучения пройдет с 20 по 26 июля

Источник материала: БT

Зачисление в основной набор запланировано до 5 августа, на платное обучение - до 11 числа. Для поступающих на творческие специальности срок зачисления продлен до 6 августа. График для абитуриентов озвучили на заседании профильной госкомиссии. К слову, для поступления равные условия созданы будут для всех - за этим следит Госконтроль.

Вступительная кампания - 2021 имеет и ряд новшеств. Так, до 15 июня продлены сроки выдачи абитуриентам пропусков для участия в ЦТ, на два дня продлен срок приема документов от абитуриентов в вузы на сельскохозяйственные специальности. Кроме того, многие процессы вступительной кампании цифровизированы.





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