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Прием документов в вузы на бюджетную форму обучения пройдет с 20 по 26 июля

10.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Зачисление в основной набор запланировано до 5 августа, на платное обучение - до 11 числа. Для поступающих на творческие специальности срок зачисления продлен до 6 августа. График для абитуриентов озвучили на заседании профильной госкомиссии. К слову, для поступления равные условия созданы будут для всех - за этим следит Госконтроль.

Вступительная кампания - 2021 имеет и ряд новшеств. Так, до 15 июня продлены сроки выдачи абитуриентам пропусков для участия в ЦТ, на два дня продлен срок приема документов от абитуриентов в вузы на сельскохозяйственные специальности. Кроме того,  многие процессы вступительной кампании цифровизированы. 


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Зачисление в основной набор запланировано до 5 августа, на платное обучение - до 11 числа. Для поступающих на творческие специальности срок зачисления продлен до 6...
 
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