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На этом настаивают уже и ряд зарубежных экспертов. О том, что в сентябре сценарий и технологии, которые были опробованы на Минске, могут повториться в Москве, заявили немецкие журналисты. Роберт Штайн и Томас Репер подробно рассмотрели вынужденную посадку рейса Ryanair и все предыстории, большинство из которых даже не известны обычным гражданам в Германии, поскольку местные СМИ отрабатывают повестку выгодную Евросоюзу.

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