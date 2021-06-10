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Эксперты: Беларусь должна была стать трамплином для атаки западных стран на Россию из-за рубежа

10.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На этом настаивают уже и ряд зарубежных экспертов. О том, что в сентябре сценарий и технологии, которые были опробованы на Минске, могут повториться в Москве, заявили немецкие журналисты. Роберт Штайн и Томас Репер подробно рассмотрели вынужденную посадку рейса Ryanair  и все предыстории, большинство из которых даже не известны обычным гражданам в Германии, поскольку местные СМИ отрабатывают повестку выгодную Евросоюзу.


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Теги: Минск
 
 
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На этом настаивают уже и ряд зарубежных экспертов. О том, что в сентябре сценарий и технологии, которые были опробованы на Минске, могут повториться в Москве,...
 
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