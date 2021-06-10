Источник материала: БT

Торжественный день для каждого выпускника. Церемонии вручения аттестатов и выпускные вечера пройдут сегодня по всей стране. В этом году документы об окончании 9 классов получат свыше 90 тысяч молодых людей, а аттестат 11-классника - около 51 тысячи. Место проведения праздника в каждом учебном заведении определяли совместно преподаватели и родители с соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Массовые гуляния на городских улицах и в парках выпускники проведут в сопровождении взрослых. А впереди у ребят напряженная пора. Централизованное тестирование начнется уже 16 июня с белорусского языка.

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