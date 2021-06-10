В Витебске летом станет меньше маршрутов общественного транспорта

Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 10 июн – Sputnik. Часть городских и пригородных маршрутов витебского общественного транспорта сократится, об этом сообщили в ОАО "Витебскоблавтотранс".

Рассказываем, какие пригородные автобусы перестанут ходить.

Временные трудности

"В связи с наступлением летнего периода происходит значительное уменьшение пассажиропотока, поскольку наступает пора школьных каникул и отпусков. Поэтому часть рейсов на это время приходится отменять", – уточнили в Облтрансе.

Изменения коснулись не только городского транспорта, где сократили часть маршрутов, но и пригородного. На все лето было отменено 13 пригородных автобусов:

Витебск – Старое Село со временем отправления от автовокзала Витебска в 14:35 по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам;

Витебск – Лиозно со временем отправления от автовокзала Витебска в 10:50 ежедневно;

Витебск – Сущево со временем отправления от автовокзала Витебска в 12:25 по вторникам;

Витебск – Яновичи со временем отправления от автовокзала Витебска в 18:25 по субботам;

Витебск – Сокольники на период до 1 сентября со временем отправления от автовокзала Витебска в 14:25 по вторникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям;

Витебск – Мазолово со временем отправления от автовокзала Витебска в 10:45 по вторникам и воскресеньям;

Витебск – Городок со временем отправления от автовокзала Витебска в 14:45 по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам;

Витебск – Кабище со временем отправления от автовокзала Витебска в 13:10 по четвергам;

Витебск – Котово со временем отправления от автовокзала Витебска в 18:40 по пятницам;

Витебск – Островно со временем отправления от автовокзала Витебска в 12:00 по пятницам;

Витебск – Скрыдлево со временем отправления от о.п. "пр. Московский" Витебска в 05:50 по субботам;

Витебск – Сенно со временем отправления от автовокзала Витебска в 15:00 по вторникам;

Витебск – Сенно со временем отправления от автовокзала Витебска в 10:35 по четвергам.

Как отметили чиновники, трудности носят временный характер и к началу осени маршруты должны восстановиться.

Сокращение кондукторов

"С 1 июля этого года на третьем и девятом трамвайных маршрутах мы вводим бескондукторную систему оплаты проезда", – сообщили чиновники.

Напомним, ранее продажу и проверку проездных билетов в Витебске осуществляли кондукторы, которые находились в каждом автобусе, троллейбусе либо трамвае.

Изменения начались в феврале 2020 года, когда в одном из троллейбусных маршрутов появилась возможность оплаты с помощью мобильного приложения. С 1 апреля этого года в оборот ввели общие талончики на все виды транспорта, которые можно купить не только у кондуктора, но и у водителя либо в киосках. Также в общественном транспорте начали появляться компостеры. С 1 июля в двух трамвайных маршрутах полностью откажутся от услуг кондукторов.

Талончики будут продаваться либо у водителя по 75 копеек за штуку, либо в киосках "Белсоюзпечать" и "Табакерка" за 70 копеек. Проезд можно будет также оплатить и с помощью мобильного приложения, где за одну поездку тоже придется отдать 70 копеек.

Чиновники напомнили, что теперь горожанам стоит учитывать эту информацию при планировании поездки и приобретать билеты заранее.

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