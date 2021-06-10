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В Витебске летом станет меньше маршрутов общественного транспорта
10.06.2021 10:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ВИТЕБСК, 10 июн – Sputnik. Часть городских и пригородных маршрутов витебского общественного транспорта сократится, об этом сообщили в ОАО "Витебскоблавтотранс".
Рассказываем, какие пригородные автобусы перестанут ходить.
Временные трудности
"В связи с наступлением летнего периода происходит значительное уменьшение пассажиропотока, поскольку наступает пора школьных каникул и отпусков. Поэтому часть рейсов на это время приходится отменять", – уточнили в Облтрансе.
Изменения коснулись не только городского транспорта, где сократили часть маршрутов, но и пригородного. На все лето было отменено 13 пригородных автобусов:
Как отметили чиновники, трудности носят временный характер и к началу осени маршруты должны восстановиться.
Сокращение кондукторов
"С 1 июля этого года на третьем и девятом трамвайных маршрутах мы вводим бескондукторную систему оплаты проезда", – сообщили чиновники.
Напомним, ранее продажу и проверку проездных билетов в Витебске осуществляли кондукторы, которые находились в каждом автобусе, троллейбусе либо трамвае.
Изменения начались в феврале 2020 года, когда в одном из троллейбусных маршрутов появилась возможность оплаты с помощью мобильного приложения. С 1 апреля этого года в оборот ввели общие талончики на все виды транспорта, которые можно купить не только у кондуктора, но и у водителя либо в киосках. Также в общественном транспорте начали появляться компостеры. С 1 июля в двух трамвайных маршрутах полностью откажутся от услуг кондукторов.
Талончики будут продаваться либо у водителя по 75 копеек за штуку, либо в киосках "Белсоюзпечать" и "Табакерка" за 70 копеек. Проезд можно будет также оплатить и с помощью мобильного приложения, где за одну поездку тоже придется отдать 70 копеек.
Чиновники напомнили, что теперь горожанам стоит учитывать эту информацию при планировании поездки и приобретать билеты заранее.
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Кроме того, на некоторых трамвайных маршрутах в городе введут бескондукторную систему оплаты проезда.
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