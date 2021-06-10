ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Параллели. Бонусы за прививку". Радиоблог Дмитрия Рубашного

10.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

С декабря 2020 года во многих странах стартовала вакцинация от COVID-19. Желающих привиться было много. Появились списки, листы ожидания и живые очереди. Однако даже в тех странах, где препараты были в достаточном количестве, оставалось много людей, которые сомневаются или настроены против любых прививок.


Как отмечают ученые, должно быть привито 65-70 % населения для достижения коллективного иммунитета  

Вакцинировать более 60 % населения - такая задача стоит и в Беларуси. Пока желающих сделать прививку достаточно. Но со временем можно подумать и о стимулах. Бонусом, по мнению министра здравоохранения, могло бы стать освобождение от обязательной самоизоляции для белорусов после возвращения из-за границы.

Радиоблог Дмитрия Рубашного.

Читайте также:


 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С декабря 2020 года во многих странах стартовала вакцинация от COVID-19. Желающих привиться было много. Появились списки, листы ожидания и живые очереди. Однако даже в...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Витебске летом станет меньше маршрутов общественного транспорта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by