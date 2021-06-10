"Параллели. Бонусы за прививку". Радиоблог Дмитрия Рубашного

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С декабря 2020 года во многих странах стартовала вакцинация от COVID-19. Желающих привиться было много. Появились списки, листы ожидания и живые очереди. Однако даже в тех странах, где препараты были в достаточном количестве, оставалось много людей, которые сомневаются или настроены против любых прививок.





Как отмечают ученые, должно быть привито 65-70 % населения для достижения коллективного иммунитета

Вакцинировать более 60 % населения - такая задача стоит и в Беларуси. Пока желающих сделать прививку достаточно. Но со временем можно подумать и о стимулах. Бонусом, по мнению министра здравоохранения, могло бы стать освобождение от обязательной самоизоляции для белорусов после возвращения из-за границы.



Радиоблог Дмитрия Рубашного.

