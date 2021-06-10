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Руководители госорганов продолжают в июне приемы граждан в регионах

10.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня министр по налогам и сборам Сергей Наливайко встретится с жителями в Слуцком райисполкоме, а министр спорта и туризма Сергей Ковальчук 16 июня прием граждан проведет в Лунинецком райисполкоме. Министр связи и информатизации Константин Шульган 17 июня рассмотрит обращения в Новополоцке. 

На 18 июня  приемы граждан запланированы министром иностранных дел Владимиром Макеем в Смолевичах, министром юстиции Олегом Слижевским в Калинковичах, с председателем Государственного пограничного комитета Анатолием Лаппо в Пружанах.



 
 
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Сегодня министр по налогам и сборам Сергей Наливайко встретится с жителями в Слуцком райисполкоме, а министр спорта и туризма Сергей Ковальчук 16 июня прием...
 
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