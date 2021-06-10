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Руководители госорганов продолжают в июне приемы граждан в регионах
10.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня министр по налогам и сборам Сергей Наливайко встретится с жителями в Слуцком райисполкоме, а министр спорта и туризма Сергей Ковальчук 16 июня прием граждан проведет в Лунинецком райисполкоме. Министр связи и информатизации Константин Шульган 17 июня рассмотрит обращения в Новополоцке.
На 18 июня приемы граждан запланированы министром иностранных дел Владимиром Макеем в Смолевичах, министром юстиции Олегом Слижевским в Калинковичах, с председателем Государственного пограничного комитета Анатолием Лаппо в Пружанах.
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Сегодня министр по налогам и сборам Сергей Наливайко встретится с жителями в Слуцком райисполкоме, а министр спорта и туризма Сергей Ковальчук 16 июня прием...
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