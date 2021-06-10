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Помочь тем, кто в сложной жизненной ситуации. Территориальный центр социального обслуживания населения Оршанского района - в новой серии проекта Белтелерадиокомпании "Один день" . Квалифицированная психологическая, юридическая, экономическая, реабилитационная помощь социально незащищенным слоям населения. 7 отделений - от первичного приема до круглосуточного пребывания для пожилых и инвалидов. Почему не каждый человек готов признаться, что попал в трудную жизненную ситуацию? Как в сложных обстоятельствах подобрать нужные слова и оказать действенную помощь? Ответами на эти вопросы работники социальной сферы поделятся сегодня в нашем эфире.

Выпуск о территориальном центре соцобслуживания населения Оршанского района - сегодня вечером сразу после "Панорамы" . Смотрите проект "Один день" и в субботу на "Беларусь 1" .





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