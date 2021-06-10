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Территориальный центр социального обслуживания населения Оршанского района в проекте "Один день"
10.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Помочь тем, кто в сложной жизненной ситуации. Территориальный центр социального обслуживания населения Оршанского района - в новой серии проекта Белтелерадиокомпании
Выпуск о территориальном центре соцобслуживания населения Оршанского района - сегодня вечером сразу после
Смотрите также другие выпуски проекта:
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Помочь тем, кто в сложной жизненной ситуации. Территориальный центр социального обслуживания населения Оршанского района - в новой серии проекта...
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