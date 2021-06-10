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Территориальный центр социального обслуживания населения Оршанского района в проекте "Один день"

10.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Помочь тем, кто в сложной жизненной ситуации. Территориальный центр социального обслуживания населения Оршанского района - в новой серии проекта Белтелерадиокомпании "Один день". Квалифицированная психологическая, юридическая, экономическая, реабилитационная помощь социально незащищенным слоям населения. 7 отделений - от первичного приема до круглосуточного пребывания для пожилых и инвалидов. Почему не каждый человек готов признаться, что попал в трудную жизненную ситуацию? Как в сложных обстоятельствах подобрать нужные слова и оказать действенную помощь? Ответами на эти вопросы работники социальной сферы поделятся сегодня в нашем эфире.

Выпуск о территориальном центре соцобслуживания населения Оршанского района - сегодня вечером сразу после "Панорамы". Смотрите проект "Один день" и в субботу на "Беларусь 1".


Смотрите также другие выпуски проекта:

 
 
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Помочь тем, кто в сложной жизненной ситуации. Территориальный центр социального обслуживания населения Оршанского района - в новой серии проекта...
 
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