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Гродненская область - флагман в развитии туристической сферы в нашей стране

10.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Благодаря введению несколько лет назад безвизовой зоны, регион активно развивает инфраструктуру отдыха, восстанавливаются значимые исторические объекты. Старый замок в Гродно, Коложская церковь 12-го века, Дворцово-парковый комплекс Воловичей в Свяцке, целый ряд исторических усадеб. Создаются новые маршруты в окрестностях Августовского канала, в том числе и международные. Опыт в создании и продвижении туристического продукта планируют перенять и другие регионы. Об этом заявлено на республиканском семинаре по туризму, который проходит в Гродно в эти дни.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси: Ряд объектов, которые еще 5-10 лет назад они были в заброшенном состоянии, сегодня это уже готовы к посещению туристами, хорошие в туристическом плане объекты. Хорошо развита инфраструктура. Во второй день семинара участники планируют ознакомиться с достопримечательностями областного центра. 


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Теги: Гродно
 
 
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Благодаря введению несколько лет назад безвизовой зоны, регион активно развивает инфраструктуру отдыха, восстанавливаются значимые исторические объекты. Старый...
 
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