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Стартовали международные соревнования по пожарно-спасательному спорту

10.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусские участники показывают высокий уровень подготовки по пожарно-спасательному спорту. Соревнования проходят в эти дни в университете гражданской защиты. В дисциплине "Подъем по штурмовой лестнице" золото и серебро завоевали россиянки, бронза досталась нашей участнице. А вот у мужчин в международном зачете первые три места заняли огнеборцы из нашей страны. 

Никита Черепко, мастер спорта международного класса, член команды Беларуси по пожарно-спасательному спорту: Я на протяжении 10 лет отрабатываю чуть ли не каждый день и более 10 раз в день. Это уже на автомат, и эти 13 секунд ты просто не замечаешь. Будет проходить 100-метровая полоса с препятствиями, также эстафета 4х100, боевое развертывание. Это всего лишь один из четырех видов нашей деятельности. 

Александр Худолеев, первый замминистра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:  Пожарно-спасательный спорт является базовой основой для профессиональной подготовки всех наших спасателей. Ребята и сегодня несут службу в строю вместе с остальными нашими коллегами. 

По итогу международных соревнований белорусские спасатели определятся с составом сборной на чемпионат мира  по пожарному спорту - он пройдет в Казахстане. 



 
 
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Белорусские участники показывают высокий уровень подготовки по пожарно-спасательному спорту. Соревнования проходят в эти дни в университете гражданской защиты....
 
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