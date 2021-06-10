Стартовали международные соревнования по пожарно-спасательному спорту

Источник материала: БT

Белорусские участники показывают высокий уровень подготовки по пожарно-спасательному спорту. Соревнования проходят в эти дни в университете гражданской защиты. В дисциплине "Подъем по штурмовой лестнице" золото и серебро завоевали россиянки, бронза досталась нашей участнице. А вот у мужчин в международном зачете первые три места заняли огнеборцы из нашей страны.

Никита Черепко, мастер спорта международного класса, член команды Беларуси по пожарно-спасательному спорту: Я на протяжении 10 лет отрабатываю чуть ли не каждый день и более 10 раз в день. Это уже на автомат, и эти 13 секунд ты просто не замечаешь. Будет проходить 100-метровая полоса с препятствиями, также эстафета 4х100, боевое развертывание. Это всего лишь один из четырех видов нашей деятельности.

Александр Худолеев, первый замминистра по чрезвычайным ситуациям Беларуси: Пожарно-спасательный спорт является базовой основой для профессиональной подготовки всех наших спасателей. Ребята и сегодня несут службу в строю вместе с остальными нашими коллегами.

По итогу международных соревнований белорусские спасатели определятся с составом сборной на чемпионат мира по пожарному спорту - он пройдет в Казахстане.



