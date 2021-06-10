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С. Михеев: Литва продает свое геополитическое положение
10.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Литва и ее западные попечители не оставляют попыток вмешательства во внутренние дела Беларуси. Очередным подтверждением стали недавние признания председателя Комитета по иностранным делам Сейма Литвы Жигимантаса Павилениса.
Обусловлено такое поведение нашей западной соседки - полагает известный российский политолог Сергей Михеев - политической и экономической несостоятельностью, из-за чего Литва вынуждена торговать своим геополитическим положением.
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Литва и ее западные попечители не оставляют попыток вмешательства во внутренние дела Беларуси. Очередным подтверждением стали недавние признания председателя...
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