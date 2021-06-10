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Участники маневра "Славянское братство" прибыли к месту проведения учений

10.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Новороссийск прибыли все участники российско-белорусско-сербских тактических учений «Славянское братство». Более 40 единиц военной техники для Витебской воздушно-десантной бригады  доставлено воинским эшелоном. А накануне контингент из нашей страны приземлился на аэродроме Крымска. Совершив марш со станции разгрузки, белорусская техника прибыла в полевой парк на полигон Раевский.

Николай Чобан, замначальника штаба воздушно-десантных войск России, руководитель учений: В течение двух недель нам предстоит комплекс подготовительных мероприятий, в ходе которых будем проводить слаживание органов управления, введение боевых действий в различных условиях. 16-18 - активная фаза учений. Участники маневра "Славянское братство" прибыли к месту проведения учений

Алексей Елфимов, командир 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады ВС Беларуси: На ближайшие дни - размещение в лагере и подготовка к учениям. Приведение оружия к бою, занятия по тактико-огневой подготовке. Все то, что мы должны отработать на совместных учениях. 

В ближайшие дни военнослужащие Беларуси, Сербии и России проведут слаживание подразделений для последующей отработки совместных действий в составе многонациональной тактической группы.



 
 
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В Новороссийск прибыли все участники российско-белорусско-сербских тактических учений "Славянское братство". Более 40 единиц военной техники для Витебской...
 
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