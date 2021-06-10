|
Летчиков гражданской авиации будут готовить в Беларуси
10.06.2021 13:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июн – Sputnik. В Беларуси начнет работу национальная школа по подготовке пилотов, об этом сообщил в четверг журналистам проректор по воспитательной работе Белорусской государственной академии авиации Игорь Яцкевич.
По его словам, такая подготовка имеет принципиальное значение с точки зрения обеспечения суверенитета нашей страны.
"Пилотов много не бывает", - добавил он.
Решение принималось на правительственном уровне, сейчас реализовывается предложение Сомина, поддержанное главой государства.
Контрольные цифры приема, которые утверждены на текущий год - восемь человек, которые будут обучаться за счет средств республиканского бюджета, и восемь – на платной основе.
Вступительные испытания – это результат трех централизованных тестирований. Нужен сертификат по русскому или белорусскому языку, по математике и иностранному языку. И это должен быть именно английский.
Английский обязателен
"Авиация – это англоязычная отрасль. Техническую документацию к эксплуатации самолетов переводить на русский нельзя", - подчеркнул Яцкевич.
Он добавил, владение английским должно быть очень хорошим, практически на уровне родного языка. По требованию ИКАО все переговоры между авиадиспетчерами и пилотами должны вестись исключительно на английском.
Последует
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Принципиально новая специальность "Летная эксплуатация воздушных судов гражданской авиации" появилась в Белорусской государственной академии авиации....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)