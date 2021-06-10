Летчиков гражданской авиации будут готовить в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 июн – Sputnik. В Беларуси начнет работу национальная школа по подготовке пилотов, об этом сообщил в четверг журналистам проректор по воспитательной работе Белорусской государственной академии авиации Игорь Яцкевич.

По его словам, такая подготовка имеет принципиальное значение с точки зрения обеспечения суверенитета нашей страны.

"Пилотов много не бывает", - добавил он.

Решение принималось на правительственном уровне, сейчас реализовывается предложение Сомина, поддержанное главой государства.

Контрольные цифры приема, которые утверждены на текущий год - восемь человек, которые будут обучаться за счет средств республиканского бюджета, и восемь – на платной основе.

Вступительные испытания – это результат трех централизованных тестирований. Нужен сертификат по русскому или белорусскому языку, по математике и иностранному языку. И это должен быть именно английский.

Английский обязателен

"Авиация – это англоязычная отрасль. Техническую документацию к эксплуатации самолетов переводить на русский нельзя", - подчеркнул Яцкевич.

Он добавил, владение английским должно быть очень хорошим, практически на уровне родного языка. По требованию ИКАО все переговоры между авиадиспетчерами и пилотами должны вестись исключительно на английском.

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