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Обращение депутатов и сенаторов к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси
10.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Депутаты всех уровней и члены Совета Республики Национального собрания приняли обращение к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси, сообщает
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Депутаты всех уровней и члены Совета Республики Национального собрания приняли обращение к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси,...
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