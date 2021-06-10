Депутаты и сенаторы обратились к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси

Источник материала: БT

Депутаты всех уровней и члены Совета Республики Национального собрания приняли обращение к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси.

"Как полномочные представители белорусского народа, обращаемся к мировому сообществу с призывом непредвзято оценить складывающуюся вокруг нашей страны ситуацию, когда под видом борьбы за демократические ценности по сути имеют место агрессивное всестороннее давление на суверенное государство и ее граждан, грубое нарушение базовых принципов международного права по невмешательству во внутренние дела государств. Такие действия создают реальную угрозу международному миру и безопасности, нарушают общепризнанные положения Устава ООН, одна из основательниц которой и наша страна, - говорится в обращении. - Независимость, развитие человеческого потенциала, экономический рост и укрепление Беларуси - очевидная основа благосостояния жителей нашей страны и залог геополитической стабильности в огромном регионе, связывающем Европу, Россию и Азию".

Авторы обращения считают, вместо поддержки и развития взаимовыгодного сотрудничества целый ряд государств активно способствует дестабилизации обстановки в Республике Беларусь. "Против нас развернута массированная информационная агрессия, направленная как на вовлечение наших граждан в деструктивную деятельность с целью совершения госпереворота, так и на формирование крайне негативного образа страны на международной арене. Вводятся беспрецедентные и необоснованные санкции. Не прекращается, а только усиливается политическое и экономическое давление. Заявленная цель - содействие укреплению демократических ценностей и свобод. Однако фактический результат совершенно иной - подрыв экономического потенциала нашей страны и замедление развития".

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: Депутатов всех уровней, представителей народа у нас более 18 тыс. человек. Мы много общаемся с людьми и чувствуем, что люди возмущены несправедливостью по отношению к Беларуси. Ведь основная цель государственной политики - рост благосостояния людей, а призывами к санкциям пересекается эта красная черта. В Беларуси делается все, чтобы сохранить мир, стабильность и спокойствие в стране. Но находятся те, кто пытаются уничтожить трудовые коллективы, предприятия, ослабить экономику с целью, как они сами говорят, "спровоцировать голодные бунты", а в итоге лишить страну государственности и суверенитета. Нас это не просто беспокоит, а возмущает! Именно поэтому мы все вместе обратились к мировому сообществу, мы хотим прекращения внешнего давления на Беларусь!

Депутаты и сенаторы обратились к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси

В обращении звучит призыв к мировому сообществу выступить против необоснованной, контрпродуктивной и дискриминационной политики в отношении Беларуси, проявить солидарность с нашей страной в отстаивании права на суверенитет и мирную жизнь, вернуться к ответственному и конструктивному взаимодействию на благо всех стран и народов.





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