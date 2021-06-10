﻿ Парламентские слушания: в национальной системе образования грядут изменения. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Парламентские слушания: в национальной системе образования грядут изменения

10.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В национальной системе образования ожидаются изменения, которые диктует время. В частности, в 4-5 классах могут ввести факультатив по духовно-нравственному воспитанию, а при поступлении в вуз обязательным может стать экзамен по истории Беларуси. С такими инициативами сегодня выступил министр образования Игорь Карпенко. В Минске прошли парламентские слушания. К разговору присоединились депутаты, педагоги, ректоры, а также руководители предприятий.

Также министр образования предлагает усилить социально-психологическую службу в школах. Правила приема в лицеи подведут под общий стандарт, укрепят материально-техническую базу, более оперативно решат вопрос с общежитием для иногородних. Актуальным остается тема взаимодействия "педагог-ученик-родитель". Отдельное внимание и подготовке педагогических кадров.


Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В национальной системе образования ожидаются изменения, которые диктует время. В частности, в 4-5 классах могут ввести факультатив по духовно-нравственному...
 
Новости дня
Новости общества
 
В. Андрейченко: Наши учебные заведения должны быть более привлекательными для иностранцев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by