Парламентские слушания: в национальной системе образования грядут изменения

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В национальной системе образования ожидаются изменения, которые диктует время. В частности, в 4-5 классах могут ввести факультатив по духовно-нравственному воспитанию, а при поступлении в вуз обязательным может стать экзамен по истории Беларуси. С такими инициативами сегодня выступил министр образования Игорь Карпенко. В Минске прошли парламентские слушания. К разговору присоединились депутаты, педагоги, ректоры, а также руководители предприятий.

Также министр образования предлагает усилить социально-психологическую службу в школах. Правила приема в лицеи подведут под общий стандарт, укрепят материально-техническую базу, более оперативно решат вопрос с общежитием для иногородних. Актуальным остается тема взаимодействия "педагог-ученик-родитель". Отдельное внимание и подготовке педагогических кадров.





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