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В. Андрейченко: Наши учебные заведения должны быть более привлекательными для иностранцев

10.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Наши учебные заведения должны быть более привлекательными для иностранцев, заявил во время парламентских слушаний "Национальная система образования: состояние, законодательное регулирование, пути совершенствования" председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, передает корреспондент БелТА.

"Важная проблема, на которую необходимо обратить самое пристальное внимание, - интеграция национальной системы образования в мировое образовательное пространство. У нас достаточно неплохой уровень образования. Но мы готовим специалистов, которые после завершения наших университетов часто стремятся продолжить образование, а впоследствии и работать в других странах, - сказал Владимир Андрейченко.  

"Думается, что истинная цель нашего участия в Болонском процессе, программах по обмену студентами и прочих мероприятиях такого рода должна состоять в том, чтобы именно наши учебные заведения становились все более привлекательными для иностранцев. Только так мы сможем повысить свои ставки в борьбе за контроль над интеллектуальными ресурсами", - добавил  председатель Палаты представителей.


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Наши учебные заведения должны быть более привлекательными для иностранцев, заявил во время парламентских слушаний "Национальная система образования: состояние,...
 
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