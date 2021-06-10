И.Карпенко: Экзамен по истории Беларуси может стать обязательным при поступлении в вузы

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Экзамен по истории Беларуси может стать обязательным при поступлении в вузы. Об этом сообщил во время парламентских слушаний "Национальная система образования: состояние, законодательное регулирование, пути совершенствования" министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БелТА.

"Учитывая важность исторических знаний в формировании мировоззрения подрастающего поколения, Министерство образования инициирует включение экзамена по истории Беларуси как обязательного при поступлении в учреждения высшего образования", - сказал Игорь Карпенко.





