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И.Карпенко: Экзамен по истории Беларуси может стать обязательным при поступлении в вузы
10.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Экзамен по истории Беларуси может стать обязательным при поступлении в вузы. Об этом сообщил во время парламентских слушаний "Национальная система образования: состояние, законодательное регулирование, пути совершенствования" министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БелТА.
"Учитывая важность исторических знаний в формировании мировоззрения подрастающего поколения, Министерство образования инициирует включение экзамена по истории Беларуси как обязательного при поступлении в учреждения высшего образования", - сказал Игорь Карпенко.
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Экзамен по истории Беларуси может стать обязательным при поступлении в вузы. Об этом сообщил во время парламентских слушаний "Национальная система образования:...
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