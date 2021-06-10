В Столине задержан подозреваемый в педофилии

Источник материала: БT

Шокирующая новость из Столина - задержан подозреваемый в педофилии. Речь идет о возможных действиях сексуального характера в отношении малолетней. Насилие над ребенком пресек случайный очевидец, который и предотвратил возможное преступление. Вскоре оперативники задержали и подозреваемого, брали в другом районе. Очевидец рассказал - он занимался рыбалкой и услышал странный шум в кустах. Там он увидел девочку и мужчину, у которого были расстегнуты штаны. Картину рыбак заснял на видео и потом показал милиционерам.

По данному факту СК возбудил уголовное дело за насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетней. Назначены необходимые экспертизы.





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