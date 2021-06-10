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Взрыв на пустыре в Минске: обстоятельства ЧП устанавливаются
10.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Взрыв прогремел минувшим вечером в столице - травмы ног получил 19-летний парень, он госпитализирован, сообщает Следственный комитет. Инцидент произошел на пустыре в Заводском районе Минска. До самого утра на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Были привлечены эксперты-взрывотехники центрального аппарата ГКСЭ. Сейчас выясняется, что именно представляло собой сработавшее устройство. Следователи в тесном взаимодействии с сотрудниками милиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
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Взрыв прогремел минувшим вечером в столице - травмы ног получил 19-летний парень, он госпитализирован, сообщает Следственный комитет. Инцидент произошел на пустыре...
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