Взрыв на пустыре в Минске: обстоятельства ЧП устанавливаются

Источник материала: БT

Взрыв прогремел минувшим вечером в столице - травмы ног получил 19-летний парень, он госпитализирован, сообщает Следственный комитет. Инцидент произошел на пустыре в Заводском районе Минска. До самого утра на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Были привлечены эксперты-взрывотехники центрального аппарата ГКСЭ. Сейчас выясняется, что именно представляло собой сработавшее устройство. Следователи в тесном взаимодействии с сотрудниками милиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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