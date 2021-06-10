Завершено расследование дела в отношении администратора деструктивного чата из Жодино

Источник материала: БT

Дело администратора двух радикальных телеграм-чатов Жодино скоро рассмотрят в суде. СК завершил расследование. Ситуация вполне стандартная для данной категории, когда активно призывала к беспорядкам, но сама участвовать в протестах не планировала. По данным следствия, обвиняемая с октября прошлого года по март 2021 года модерировала экстремистские каналы в мессенджере, созывала народ Жодино на протесты, четко расписывая план действия - время сбора, место, движение маршрута. На сегодня девушке инкриминирована "Организация групповых действий, грубо нарушающих порядок и публичное оскорбление представителя власти". Заметим, что после задержания в телефоне молодой активистки следователи нашли фактическое подтверждение протестного настроения и радикальных взглядов. Следует отметить, что сама она не привлекалась к административной ответственности и у нее есть маленький ребенок. К обвиняемой применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Материалы дела переданы прокурору для направления в суд. И добавим, что еще в октябре прошлого года информационная продукция одного из указанных телеграм-каналов Жодино признана экстремистской.

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