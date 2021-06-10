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Российский комментатор К. Кикнадзе возмущен предложениями Европарламента

10.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Политика влезает туда, где ее совсем не ждут - в спорт высших достижений! Российский комментатор Кирилл Кикнадзе упрекнул Европарламент за предложение запретить белорусским спортсменам участвовать на Олимпиаде в Токио. Светлые идеи олимпизма на протяжении последних 8 лет замараны грязными политическими интригами, и этот процесс только набирает ход, из-за чего страдают прежде всего сами атлеты, которые кладут свое здоровье в подготовку и не получают взамен ничего. Кроме того, страдают болельщики, не получающие зрелище, а ведь это основное предназначение спорта (видео). 


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Политика влезает туда, где ее совсем не ждут - в спорт высших достижений! Российский комментатор Кирилл Кикнадзе упрекнул Европарламент за предложение запретить...
 
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