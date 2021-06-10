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На железнодорожном вокзале в Минске пассажиры могут пройти ПЦР-тестирование на COVID-19

10.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новая лаборатория ПЦР-диагностики на COVID-19 открылась на базе железнодорожного вокзала Минска. Это 13-я лаборатория в столице, в разрезе республики таковых уже порядка 40.  Исследование позволяет быстро и объективно определять наличие возбудителя  в биологическом материале даже при минимальном его содержании. Что, конечно же, удобно для пассажиров, отправляющихся по международным маршрутам. Стоит добавить, здесь, в административном корпусе Минского ЖД вокзала будут производить исключительно забор материала, сами же лабораторные исследования проходят на базе Минского центра гигиены и эпидемиологии. Однако это не повлияет на оперативность - результат можно будет узнать уже на следующий день. Действуют здесь и общереспубликанские тарифы по оплате процедуры и записи на проведение ПЦР-тестирования. 

Наталья Автухова, заместитель главного государственного санитарного врача г. Минска: Пропускная способность порядка 200. Помогает электронная очередь, записаться для забора материала можно на сайте Минского городского центра гигиены и эпидемиологии, еженедельно по пятницам с 9 часов утра, для записи на последующие 6 дней. 

Александр Микалюк, первый заместитель начальника станции "Минск-Пассажирский", начальник вокзала: Сегодня мы решили ограничиться нашими пассажирами и требуем предъявление проездного документа для прохождения тестирования, в перспективе - если загрузка будет позволять, будем принимать всех желающих.

Специалисты уточняют, базу лаборатории готовы укрепить в случае необходимости, в том числе расширив штат, а свою работу пункт забора материалов будет продолжать по мере потребности. 

 
Теги: Минск
 
 
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Новая лаборатория ПЦР-диагностики на COVID-19 открылась на базе железнодорожного вокзала Минска. Это 13-я лаборатория в столице, в разрезе республики таковых уже...
 
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