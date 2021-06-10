Как определить зрелость меда

Источник материала: Sputnik Беларусь

Руководитель лаборатории пчеловодства РУП "Институт плодоводства" Дмитрий Рахматулин рассказал корреспонденту Sputnik Ольге Деменчук о критериях зрелости меда.

Качественный мед - зрелый

Зрелость меда – один из определяющих факторов его качества. Именно от зрелости зависят сроки хранения меда. Специалист рассказывает, что незрелый мед, с высокой степенью влажности выше 21%, скорее всего расслоится либо забродит. И то, и другое являются признаками некачественного меда. Такой мед запрещен к продаже и может быть использован только для промышленной переработки.

Как пчеловоду определить зрелость меда

Определить зрелость меда можно специальным прибором – рефрактометром. Однако, это достаточно дорогостоящие прbспособления, их приобретение невыгодно пчеловодам – любителям, у которых живут всего лишь 3–4 пчелиных семьи.

Есть два основных условия, которые можно определить визуально, без специальных приборов – они будут указывать на зрелость меда и его готовность к откачке. Первым критерием зрелости меда является то, что он запечатан восковыми крышечками (забрусом).

"Если две трети рамки запечатаны, то мед готов к откачке. Однако, иногда случаются такие ситуации, как, например, сейчас весной, когда прервался медосбор, когда часть рамки пчелы занашивают жидким нектаром. И в дальнейшем это способно стать настоящей проблемой – при откачке наблюдается очень высокая влажность меда. Хранить такой продукт нельзя – мед будет пениться и бродить. Такой мед является некондиционным и непригоден для употребления в пищу", - подчеркивает Дмитрий Рахматулин.

"Если при легком встряхивании рамки из нее не капает жидкий нектар, то это также является еще одним признаком зрелости меда. Это дополнительно указывает на то, что вязкость меда достаточна для концентрации в ячейках – такой мед можно смело откатывать", - добавляет эксперт.

Как покупателю определить качество меда

Если вы купили мед и сомневаетесь в его качестве, то можно при температуре +20°С попробовать намотать его на ложечку.

"Качественный зрелый мед должен хорошо наматываться на ложку, стекать струйкой и образовывать горку", - советует Дмитрий Рахматулин.

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