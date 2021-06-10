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Площадка для игры в петанк открылась у здания Белтелерадиокомпании

10.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вид спорта, который имеет большие олимпийские перспективы и часто становится видом корпоративного отдыха: петанк, который имеет яркий французский колорит, все больше становится популярным у белорусов. И именно сегодня возле главного здания Белтелерадиокомпании официально открылась площадка для игры в этот непредсказуемый вид спорта. А команды медиахолдинга и Федерации петанка и боччи провели выставочный матч. Суть игры в том, что игроки двух команд на площадке по очереди бросают металлические шары, стараясь как можно ближе положить свой шар рядом с маленьким деревянным шаром - кошонетом.

Уже не первый год ходят разговоры о включении петанка в олимпийскую программу, однако пока выиграть конкуренцию у других видов спорта  непросто. Но именно для этих целей в 1985 году была создана международная федерация вида спорта.

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Вид спорта, который имеет большие олимпийские перспективы и часто становится видом корпоративного отдыха: петанк, который имеет яркий французский колорит, все...
 
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