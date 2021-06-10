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Площадка для игры в петанк открылась у здания Белтелерадиокомпании
10.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Вид спорта, который имеет большие олимпийские перспективы и часто становится видом корпоративного отдыха: петанк, который имеет яркий французский колорит, все больше становится популярным у белорусов. И именно сегодня возле главного здания Белтелерадиокомпании официально открылась площадка для игры в этот непредсказуемый вид спорта. А команды медиахолдинга и Федерации петанка и боччи провели выставочный матч. Суть игры в том, что игроки двух команд на площадке по очереди бросают металлические шары, стараясь как можно ближе положить свой шар рядом с маленьким деревянным шаром - кошонетом.
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Вид спорта, который имеет большие олимпийские перспективы и часто становится видом корпоративного отдыха: петанк, который имеет яркий французский колорит, все...
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