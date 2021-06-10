ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Выпускной в лицее МВД - 43 будущих офицера получили аттестаты на плацу учреждения

10.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Поздравить выпускников пришли представители Министерства внутренних дел и администрации города. Большинство планирует связать свою жизнь с внутренними органами и будет поступать в Академию МВД. Как говорят сами выпускники, в лицее они получили необходимые знания, умения и навыки для дальнейшей жизни и учебы, обрели настоящих друзей и научились быть коллективом.

Даниил Жашкевич, выпускник специализированного лицея МВД Беларуси:
Учеба в лицее как минимум дала мне базовый уровень. Мне будет проще адаптироваться в академии. Здесь как на теории можно узнать что-то новое, так и на практике. 
Пойти в тир пострелять, научиться строевой подготовке, много патриотических конкурсов, правовых олимпиад, участие в параде. В обычных школах такого нет. Здесь просто у тебя вся жизнь. Здесь у тебя друзья, товарищи, учителя, они становятся чем-то большим, чем просто друзья. Мы становимся небольшой семьей. Это нас сплачивает и в принципе сплотило.

Выпускной в лицее МВД - 43 будущих офицера получили аттестаты на плацу учреждения


У выпускников лицея есть свои традиции. Трогательным моментом стало прощание со знаменем. Под удары барабанов учащиеся преклонили головы в знак верности девизу "Знание! Честь! Отечество!".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поздравить выпускников пришли представители Министерства внутренних дел и администрации города. Большинство планирует связать свою жизнь с внутренними органами...
 
Новости дня
Новости общества
 
Прогноз погоды на 11 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by