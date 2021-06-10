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Учеба в лицее как минимум дала мне базовый уровень. Мне будет проще адаптироваться в академии. Здесь как на теории можно узнать что-то новое, так и на практике.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выпускной в лицее МВД - 43 будущих офицера получили аттестаты на плацу учреждения Поздравить выпускников пришли представители Министерства внутренних дел и администрации города. Большинство планирует связать свою жизнь с внутренними органами...

Поздравить выпускников пришли представители Министерства внутренних дел и администрации города. Большинство планирует связать свою жизнь с внутренними органами и будет поступать в Академию МВД. Как говорят сами выпускники, в лицее они получили необходимые знания, умения и навыки для дальнейшей жизни и учебы, обрели настоящих друзей и научились быть коллективом.Пойти в тир пострелять, научиться строевой подготовке, много патриотических конкурсов, правовых олимпиад, участие в параде. В обычных школах такого нет. Здесь просто у тебя вся жизнь. Здесь у тебя друзья, товарищи, учителя, они становятся чем-то большим, чем просто друзья. Мы становимся небольшой семьей. Это нас сплачивает и в принципе сплотило.У выпускников лицея есть свои традиции. Трогательным моментом стало прощание со знаменем. Под удары барабанов учащиеся преклонили головы в знак верности девизу "Знание! Честь! Отечество!".