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Грузоперевозчики теперь могут воспользоваться услугой электронной очереди в пункте пропуска "Каменный Лог"

10.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Пересекать границу станет комфортнее с сегодняшнего дня грузоперевозчики могут воспользоваться услугой электронной очереди в пункте пропуска "Каменный Лог" на белорусско-литовском направлении. Теперь появилась возможность не только заранее забронировать время въезда в пункт пропуска, но и воспользоваться зоной ожидания на территории транспортно-логистического центра. Заблаговременно приехав на границу, водители в комфортных условиях могут ждать команды на въезд в пункт пропуска для оформления грузов.

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Теги: Брест
 
 
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Пересекать границу станет комфортнее с сегодняшнего дня грузоперевозчики могут воспользоваться услугой электронной очереди в пункте пропуска "Каменный Лог" на...
 
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