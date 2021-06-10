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Грузоперевозчики теперь могут воспользоваться услугой электронной очереди в пункте пропуска "Каменный Лог"
10.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Пересекать границу станет комфортнее с сегодняшнего дня грузоперевозчики могут воспользоваться услугой электронной очереди в пункте пропуска "Каменный Лог" на белорусско-литовском направлении. Теперь появилась возможность не только заранее забронировать время въезда в пункт пропуска, но и воспользоваться зоной ожидания на территории транспортно-логистического центра. Заблаговременно приехав на границу, водители в комфортных условиях могут ждать команды на въезд в пункт пропуска для оформления грузов.
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Грузоперевозчики теперь могут воспользоваться услугой электронной очереди в пункте пропуска "Каменный Лог"
Пересекать границу станет комфортнее с сегодняшнего дня грузоперевозчики могут воспользоваться услугой электронной очереди в пункте пропуска "Каменный Лог" на...
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