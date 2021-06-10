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В детских летних лагерях стартовали профильные смены

10.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Отдохнуть, оздоровиться и найти вдохновение. В детских летних лагерях стартовали профильные смены. Творческие способности школьников, например, развивают в Борисовском районе. В лагере "Чайка" отдыхают будущие артисты и хореографы: ставят номера и проводят итоговые концерты. А юные художники готовят персональную выставку. Пленэры и мастер-классы на свежем воздухе в их расписании ежедневно.

Творческие и спортивные, экологические и туристические - профилей много. Всего в регионе тематические программы для детей подготовили почти тысяча лагерей. Организуют там и колоритные флешмобы. За лето они объединят более 60 тысяч школьников из всей Минской области.


 
 
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Отдохнуть, оздоровиться и найти вдохновение. В детских летних лагерях стартовали профильные смены. Творческие способности школьников, например, развивают в...
 
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