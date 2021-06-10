Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В детских летних лагерях стартовали профильные смены Отдохнуть, оздоровиться и найти вдохновение. В детских летних лагерях стартовали профильные смены. Творческие способности школьников, например, развивают в...

Отдохнуть, оздоровиться и найти вдохновение. В детских летних лагерях стартовали профильные смены. Творческие способности школьников, например, развивают в Борисовском районе. В лагере "Чайка" отдыхают будущие артисты и хореографы: ставят номера и проводят итоговые концерты. А юные художники готовят персональную выставку. Пленэры и мастер-классы на свежем воздухе в их расписании ежедневно.Творческие и спортивные, экологические и туристические - профилей много. Всего в регионе тематические программы для детей подготовили почти тысяча лагерей. Организуют там и колоритные флешмобы. За лето они объединят более 60 тысяч школьников из всей Минской области.