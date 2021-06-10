ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дорожные службы Минска освежают улицы и проспекты ради сохранения целостности покрытия

10.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Дорожные службы оперативно реагируют на изменения погоды - устойчивые плюсовые температуры, потому спецтехника остужает асфальт на минских транспортных артериях. Это необходимая процедура для сохранения целостности дорожного полотна. При повышенных температурах асфальт начинает деформироваться. Чтобы его охладить, на дороги выливают тонны воды  из расчета на один квадрат минимум один литр. Также такая технология позволяет очистить микротрещины в покрытии от мусора. 

Илья Цветков о водных процедурах от столичных дорожников.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дорожные службы оперативно реагируют на изменения погоды - устойчивые плюсовые температуры, потому спецтехника остужает асфальт на минских транспортных...
 
Новости дня
Новости общества
 
Площадка для игры в петанк открылась у здания Белтелерадиокомпании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by