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Дорожные службы Минска освежают улицы и проспекты ради сохранения целостности покрытия
10.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Дорожные службы оперативно реагируют на изменения погоды - устойчивые плюсовые температуры, потому спецтехника остужает асфальт на минских транспортных артериях. Это необходимая процедура для сохранения целостности дорожного полотна. При повышенных температурах асфальт начинает деформироваться. Чтобы его охладить, на дороги выливают тонны воды из расчета на один квадрат минимум один литр. Также такая технология позволяет очистить микротрещины в покрытии от мусора.
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Дорожные службы оперативно реагируют на изменения погоды - устойчивые плюсовые температуры, потому спецтехника остужает асфальт на минских транспортных...
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