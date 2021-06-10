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Прогноз погоды на 11 июня
10.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Завтра погоду в Беларуси продолжит определять теплая неустойчивая воздушная масса. В пятницу в отдельных районах республики ожидаются грозы, в дневные часы при грозах местами сильные дожди и усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
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Завтра погоду в Беларуси продолжит определять теплая неустойчивая воздушная масса. В пятницу в отдельных районах республики ожидаются грозы, в дневные часы при...
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