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Греция открывается для белорусских туристов

10.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Греция открывается для белорусских туристов. Путевки уже появились в туркомпаниях. Для посещения этой страны нужно выбрать один из трех на выбор вариантов медицинских документов: ПЦР-тест, выполненный не более чем за 72 часа, сертификат о вакцинации или справка о перенесенном заболевании за 2-9 месяцев.  Виза оформляется на протяжении двух недель.  Доступны туры с прямым перелетом из Москвы в Афины или через Стамбул в Салоники. Стоимость на двоих за девять ночей в зависимости от звезд в отеле варьируется от 1360 до 1600 евро.


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Греция открывается для белорусских туристов. Путевки уже появились в туркомпаниях. Для посещения этой страны нужно выбрать один из трех на выбор вариантов...
 
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