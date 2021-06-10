М. Захарова: Россия считает неприемлемой политику давления ЕС в отношении Минска

Источник материала: БT

Россия считает неприемлемой выстраиваемую Евросоюзом политику давления в отношении Минска. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, "ситуация с экстренной посадкой самолета Ryanair в аэропорту Минска стала лишь очередным предлогом для наращивания санкционного давления на Беларусь". Отметила представитель российского МИД и зеленую повестку, столь значимую, казалось бы, для ЕС.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

По оценкам, опять же, экспертов ЕС. Так называемый облет ЕС воздушного пространства Беларуси обходится ежедневно в дополнительные 79 тонн авиационного топлива. Это приводит к увеличению выбросов углекислого газа в атмосферу на 250 тонн в день. Кстати, хороший вопрос, что об этом думает Грета?





Читайте также:





