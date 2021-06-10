ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

М. Захарова: Россия считает неприемлемой политику давления ЕС в отношении Минска

10.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Россия считает неприемлемой выстраиваемую Евросоюзом политику давления в отношении Минска. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, "ситуация с экстренной посадкой самолета Ryanair в аэропорту Минска стала лишь очередным предлогом для наращивания санкционного давления на Беларусь". Отметила представитель российского МИД и зеленую повестку, столь значимую, казалось бы, для ЕС.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

По оценкам, опять же, экспертов ЕС. Так называемый облет ЕС воздушного пространства Беларуси обходится ежедневно в дополнительные 79 тонн авиационного топлива. Это приводит к увеличению выбросов углекислого газа в атмосферу на 250 тонн в день. Кстати, хороший вопрос, что об этом думает Грета?


Читайте также:



 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия считает неприемлемой выстраиваемую Евросоюзом политику давления в отношении Минска. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России...
 
Новости дня
Новости общества
 
С. Михеев: Ради достижения своих политических целей Запад готов бить по обычным белорусам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by