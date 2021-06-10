С. Михеев: Ради достижения своих политических целей Запад готов бить по обычным белорусам

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Запад никогда не интересовала судьба обычных белорусов. Такое мнение телеканалу "Беларусь 1" высказал известный российский политолог Сергей Михеев.

По словам эксперта, экономические санкции - это еще один обреченный на провал инструмент по раскачиванию ситуации в нашей стране.

Сергей Михеев, политолог, радио- и телеведущий (Россия):

Здесь стимул такой: вот мы сейчас задушим вашу экономику, а вы тогда вынуждены будете сменить политический режим, и после этого настанет счастье, а счастье точно не настанет. Примеров масса. Рядом Литва, Латвия, Эстония - там ничего не осталось. Больше 30 процентов выехало в другие страны мира, потому что нет работы. Или Украина. Вот что нужно понять при анализе этой экономической ситуации. Эти люди, которые вводят санкции в Европе, вовсе не хотят добра населению. Это очень важно, у них тезис: мы народам ваших стран не хотим зла, мы хотим самого хорошего, мы против ваших властей. Но получается, что они душат людей ради достижения своих политических целей, чтобы установить в Беларуси свою власть, для того, чтобы задушить экономику и заставить людей выходить на улицы.





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