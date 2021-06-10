ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

С. Михеев: Ради достижения своих политических целей Запад готов бить по обычным белорусам

10.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Запад никогда не интересовала судьба обычных белорусов. Такое мнение телеканалу "Беларусь 1" высказал известный российский политолог Сергей Михеев.

По словам эксперта, экономические санкции - это еще один обреченный на провал инструмент по раскачиванию ситуации в нашей стране.

Сергей Михеев, политолог, радио- и телеведущий (Россия):

Здесь стимул такой: вот мы сейчас задушим вашу экономику, а вы тогда вынуждены будете сменить политический режим, и после этого настанет счастье, а счастье точно не настанет. Примеров масса. Рядом Литва, Латвия, Эстония - там ничего не осталось. Больше 30 процентов выехало в другие страны мира, потому что нет работы. Или Украина. Вот что нужно понять при анализе этой экономической ситуации. Эти люди, которые вводят санкции в Европе, вовсе не хотят добра населению. Это очень важно, у них тезис: мы народам ваших стран не хотим зла, мы хотим самого хорошего, мы против ваших властей. Но получается, что они душат людей ради достижения своих политических целей, чтобы установить в Беларуси свою власть, для того, чтобы задушить экономику и заставить людей выходить на улицы.


Читайте также:




 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Запад никогда не интересовала судьба обычных белорусов. Такое мнение телеканалу "Беларусь 1" высказал известный российский политолог Сергей Михеев. По словам...
 
Новости дня
Новости общества
 
Е. Пустовой: Политика коллективного Запада - это политика неоколониалистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by