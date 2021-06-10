Е. Пустовой: Политика коллективного Запада - это политика неоколониалистов

Источник материала: БT

Политика коллективного Запада - это политика неоколониалистов. Так сегодня высказался наш коллега Евгений Пустовой о реакции США и ЕС на посадку самолета Белавиа и последующие санкции в эфире программы "Скажинемолчи" . По мнению телеведущего и политического обозревателя СТВ, Беларусь боятся на политической арене. Он считает, что "если бы мы были слабыми, на нас бы столько внимания не обращали".

Евгений Пустовой, телеведущий СТВ, политический обозреватель:

Это политика коллективного Запада, это политика неоколониалистов. Они пусть за Африку ответят, за Индию. Второе - это игра в демократию. Это такой истеблишмент - мочи Беларусь. Если бы мы были слабые, на нас бы внимания не обращали, а мы сильные. Наш лидер - настоящий мужик. Это политик, харизматичный политик. В Европе там вся обабившаяся элита, она пляшет под дудку сетевого капиталистического истеблишмента. И они не могут понять, как с Беларусью делать, т.е. как в 41-м - зубы обломали. Поэтому будут гавкать, возмущаться, делать твиты, призывать. Пусть призывают. Пусть сначала порядки наведут, своих женщин научатся защищать от нежелательных мигрантов.

Евгений Пустовой отметил, что только благодаря правильно выбранной политике Президента Беларусь сегодня независимая и развивающаяся. В случае прихода к власти в 1994 году его оппонентов, по мнению телеведущего, нашу страну ожидало бы поглощение олигархатом. Ни о каких социальных гарантиях речь бы не шла.





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